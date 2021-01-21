"Финансовые аналитики" лишили жителей Латвии нескольких тысяч евро
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В Латгалии с начала года начато несколько уголовных процессов, связанных с мошенничеством. Преступники действуют по одной схеме: звонят и, представляясь финансовыми аналитиками, выманивают у жителей через интернет-платформы крупные суммы.

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В Латгальском региональном управлении полиции пояснили, что в числе последних жертв стали жители Балви и Резекне. Мошенники всегда говорят только на русском языке, убеждают людей делать инвестиции в выгодные проекты, которые помещены на интернет-платформах, зарегистрированных за пределами Латвиию

После звонков по телефону дальнейшая коммуникация происходит в
Skype. С помощью "финансовых аналитиков" жители на своих компьютерах открывают счета на виртуальных интернет-площадках и начинают инвестировать. Таким образом, те, кто согласился участвовать в сомнительных финансовых операциях в Интернете, в итоге, теряют свои накопления.

Чаще всего мошенники используют телефонные номера, зарегистрированные в Латвии, Литве и Эстонии. Однако бывают случаи, когда звонят с телефонов, зарегистрированных в Португалии, Италии, Австрии, Франции. Бельгии, Германии, Великобритании, Румынии, Нидерландов и т.д.

Полиция призывает жителей быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

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