Финансовые мошенники попытались обмануть менеджера банка Luminor

В последние недели активизировались мошенники, которые обзванивают жителей Латвии и пытаются получить доступ к их банковским счетам. Среди потенциальных жертв "сотрудников банка" оказался один из менеджеров банка Luminor.

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Luminor предупреждает, что в последнее время снова активизировались мошенники, обзванивающие людей. По "счастливой" (для них) случайности, они выбрали главу технологического отдела Luminor Илью Советова в качестве своей цели в схеме, в которой они выдавали себя за работников отдела борьбы с мошенничеством того же банка. Ниже мы делимся его опытом как хорошим примером из реальной жизни и показываем, как распознавать такие попытки.

Опыт Ильи Советова начался с того, что ему позвонили с местного номера, и женский голос сообщил, что звонит из отдела предотвращения мошенничества другого банка. "Она спросила меня, пытался ли я только что перевести 300 евро. Она знала мое имя. Был слышен фоновый шум кол-центра", — рассказал Советов. — Она сказала, что полученное ими исходящее платежное поручение было больше моего баланса, поэтому они были обеспокоены и заблокировали его".

После этого звонившая несколько раз интересовалась, не потерял ли клиент недавно свою ID-карту или паспорт, и не передавал ли он свои документы кому-либо, кто мог ими воспользоваться не по назначению. "Она спросила, какой метод аутентификации я использую. И когда я попросил ее представиться или сказать мне, какое у меня имя пользователя в банке или личный код, она сказала, что у нее, как у младшего специалиста нет доступа к этим данным", — вспоминает Советов.

После этого звонившая проверила, какой банк является основным банком клиента, поскольку, якобы необходимо поделиться "попыткой мошенничества" с этим банком. Узнав, что это Luminor, она попыталась понять, сколько денег на счете.

"Не получив от меня этой информации, она попросила меня оставаться на связи, поскольку она свяжет меня с отделом кибербезопасности и борьбы с мошенничеством Luminor. Примерно через 30 секунд к линии подошел мужчина, который представился руководителем отдела по предотвращению мошенничества банка Luminor и попросил меня представиться. Был слышен такой же фоновый шум кол-центра", — говорит Советов.

Однако после нескольких проверочных вопросов Советова о том, на каком этаже в банке работает этот самозваный эксперт по борьбе с мошенничеством и кому он подчиняется, мошенники прервали звонок.

Руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Luminor Ханнес Оя объясняет, что мошенники часто выдают себя за банковских служащих и предлагают клиентам сценарий, нацеленный на выведывание данных для входа в интернет-банк.

"Важно помнить, что сотрудники банка никогда не будут просить Вас предоставить данные о расчетном счете, паролях или номерах банковских карточек. Поэтому, если к Вам обращаются с такой просьбой, не следует отвечать ни на какие вопросы, и как можно скорее прекратить разговор", — подчеркивает Оя.

Мошенники часто используют уловку, позволяющую создать впечатление, что они обеспокоены проблемами безопасности, и заставить человека поверить в свою легитимность, получая и используя информацию из внешних баз данных. Они могут быть очень убедительными, иметь готовые ответы на большинство вопросов.

"Мошенники пытаются давить на эмоции, вызвать панику, что делает жертву более уязвимой и менее внимательной. Поэтому, если Вы получили странный звонок или электронное письмо, не спешите отвечать на вопросы, а сначала рационально оцените ситуацию", — заключает Оя.

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