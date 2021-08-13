Финансовые мошенники "заработали" в Латвии уже более 7 млн евро

Несмотря на многочисленные предупреждения государственных учреждений, банков, информационные кампании, латвийцы попадают в ловушки, которые ежедневно расставляют финансовые мошенники, и будущее не обещает улучшений, поскольку количество и интенсивность киберпреступлений по мере развития цифровой среды будут только расти.

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В Госполиции отметили, что в последние годы одной из самых актуальных форм мошенничества было предложение людям инвестировать в сомнительные интернет-платформы, такие как "Capital Citadel FX", "Go Capital FX", "CT-Trade", "Delloy Trade", "Glenmore Investment", "IC finance", "Trade.Rock-Finance", "Alphacapital", "Rock Capital Market" и др.

По данным Госполиции, доверие к таким "финансовым специалистам" принесло населению убытки в размере от нескольких десятков евро до более 100 000 евро. В свою очередь общая сумма убытков, связанных с подобным мошенничеством, превышает семь миллионов евро. В то же время в период пандемии "Covid-19" выросло число случаев мошенничества, связанных с покупками в интернете. Например, в последнее время мошенники пытались выведать данные платежных карт, прикрываясь брендами логистических компаний DPD Latvija и Omniva.

Как сообщает Госполиция, на сегодняшний день зарегистрировано более 370 заявлений потерпевших в связи с данным видом мошенничества. В свою очередь, размер ущерба населению от этого вида мошенничества составляет от нескольких евро до более 1000 евро, а общий ущерб от этого вида мошенничества превышает 130 000 евро.

Также по-прежнему имеют место случаи мошенничества с использованием поддельных электронных писем, когда киберпреступники первоначально собирают информацию с сайтов предприятий о сотрудниках, руководстве и др