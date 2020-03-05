Финляндия: суд снял обвинения c латвийца, который готовил взрыв в Хельсинки

Хельсинкский окружной суд снял обвинения с латвийца, которого судили за подготовку взрыва в столице Финляндии. Вместо этого он был осужден и оштрафован за менее тяжкое правонарушение: за владение предметом, который может быть использован для причинения вреда другим. Речь идет о складном ноже, который изъяли у молодого мужчины.

Как уже сообщалось ранее, акт массового насилия из идеологических соображений мужчина (1997 г.р.) планировал совершить в новогоднюю ночь в толпе иностранцев, исповедующих не характерную для коренного населения Финляндии религию. Тестовый взрыв он осуществил в октябре 2018 года.

Подсудимый отрицал обвинения в подготовке преступления против жизни и здоровья, признавая только факт скачивания инструкции по сборке взрывного устройства в даркнете и разговор в состоянии алкогольного опьянения с коллегой, в котором раскрыл свои намерения взорвать бомбу.

В ходе предварительного следствия мужчина заявлял, что он не хочет, чтобы представители различных культур и религий находились вместе. По его мнению, они должны "быть там, где их место". А в Европе должна быть "европейская культура".

Как отмечает Yle.fi, во время дебатов прокурор просил суд назначить латвийцу тюремное заключение. Прокурор также сослался на беседы подсудимого с полицией, в которых тот сказал, что поддерживает национал-социализм. Латвиец также признался в производстве взрывчатых веществ, найденных в его вещах, но отрицал намерение использовать их в насильственных целях.

Суд констатировал доказательства того, что обвиняемый планировал привести взрывчатку в действие. Однако судья отметил, что в соответствии формулировкой закона, у мужчины не было подробного плана действий.

По данным местного регистра, у подсудимого нет в Финляндии домашнего адреса. Как пишет Helsingin Sanomat, ранее он жил в Латвии.