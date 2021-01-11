Фирма по продаже цветов отмывала деньги: арестовано имущество на 4,5 млн. евро

Госполиция обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении группы, связанной с цветочным бизнесом: члены организованной группировки подозреваются в отмывании средств в крупных размерах.

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Задержание удалось провести совместными усилиями Управления по борьбе с экономическими преступлениями и Службы госдоходов (VID). В ходе оперативных мероприятий удалось пресечь попытку легализации 122 050 евро, полученных незаконным путем.

В марте 2019 года правоохранительные органы провели 27 обысков. В рамках следственных действий задержаны шесть человек, трое из которых признаны подозреваемыми, а двое из них отправлены под арест.

Следователи установили, что группировка занималась отмыванием средств на территории Латвии, в схему были вовлечены предприятия, зарегистрированные за рубежом. Также следствие пришло к заключению, что группа действовала несколько лет.

Преступая деятельность маскировалась под легальный бизнес — торговлю цветами. В ходе обысков на цветочной базе в Риге проверяющие обнаружили большое количество нелегально закупленных цветов.

В рамках расследования наложен арест на 27 объектов недвижимости, транспортные средства, включая ретро-автомобили, коллекции монет, эксклюзивные часы и др. на сумму около 4 млн. евро. Также арестовано и около 500 000 евро. Вещи планируется конфисковать, а деньги перечислить в госбюджет.

Дело передано в прокуратуру. Статус подозреваемых присвоен трем лицам, еще двое проходят по делу в статусе свидетелей.