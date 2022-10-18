Фирма, торговавшая древесиной и стройматериалами, попалась на зарплатах "в конвертах"

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) возбудил уголовное дело по факту выплаты зарплат "в конвертах" в компании, которая занималась оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

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По данным VID, в ходе досудебного расследования было установлено, что за период с декабря 2021 года по настоящее время предприятие не отразило в бухгалтерском учете зарплпату, выплаченную работникам в полном объеме, и также установлено, что заработная плата, не указанная в бухгалтерском учете, работникам предприятия выплачивалась наличными.

Точная сумма причиненного государству ущерба в виде неуплаченного налога

и обязательных взносов государственного соцстрахования будет выяснена в ходе расследования, но уже по первоначальным подсчетам ущерб государству составил более 28 000 евро.

В рамках начатого уголовного процесса в октябре 2022 года сотрудники Службы госдоходов провели 17 обысков в Риге и Ропажском крае, в т.ч. в помещениях, автомобилях и офисах компании.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства на сумму 28 000 евро, 11 блоков сигарет с белорусскими акцизными марками, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

В рамках расследования один человек признан подозреваемым и к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.