Фирма "в конвертах" выплатила работникам более 13000 евро: дело расследует VID

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (VID) в ноябре направило в прокуратуру материалы уголовного дела для возбуждения уголовного процесса о выплате заработной платы, не отраженной в бухгалтерском учете.

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В ходе досудебного расследования было установлено, что компания, занимающаяся продажей и обслуживанием сельхозтехники и тракторов, не фиксировала в регистрах бухгалтерского учета полную сумму заработной платы за период хозяйственной деятельности с июля по декабрь 2020 года и неофициально выплатила неучтенную заработную плату. сотрудникам компании на сумму 13 849 евро.

Как отмечает пресс-центр Службы госдоходов, компания предоставила в налоговую администрацию документы, содержащие недостоверную информацию о зарплатах, не уплатив в бюджет подоходный налог и обязательные взносы государственного социального страхования.