Фирмы, торгующие мясом, за три года "отмыли" 1,4 млн. евро
Foto: Aļika Sorokina

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) передало в специализированную прокуратуру материалы дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

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В ходе следствия было установлено, что в период с 2012 по март 2015 года преступная группа не уплатила в казну в качестве налогов 1,4 млн евро, а затем легализовала эти средства.

"Клиенты" преступной схемы в бухгалтерской документации указывали фактически не состоявшиеся сделки, уходя таким образом от уплаты налогов. Преступная схема была реализована в отрасли оптовой торговли мясом.

Как отмечают в пресс-центре VID, по делу проходят шесть подозреваемых лиц.

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