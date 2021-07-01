ФОТО: Арестовано имущество преступной группировки на сумму 500 тысяч евро

В феврале 2019 года Главное управление криминальной полиции управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции начал уголовный процесс по статьям незаконное изготовление и реализация табачных изделий, использование поддельных документов печати и легализация средств, нажитым преступным путем.

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Во время расследования была вовлечена информация, что возможно, в одном из ангаров на улице Маскавас в Риге незаконно хранятся табачные изделия. Основываясь на полученной информации, в феврале 2019 года было проведено несколько обысков, в ходе которых были изъяты 828 720 штук нелегальных сигарет Marlboro без акцизных марок ЛР, которые предназначались для отправки за пределы Латвии. Размер причиненного ущерба бюджету составляет 90 496,22 евро.

В ходе расследования было установлено, что хранением и транспортировкой нелегальных табачных изделий занимается международная организованная группа, в которой у каждого участника была своя роль и обязанности.

По подозрению в совершении преступлений были задержаны четыре человека - двое граждан Латвии и две граждан Литвы. В рамках уголовного процесса наложен арест на имущество, возможно, полученное незаконным путем - недвижимость, транспортные средства и денежные средства на общую сумму 500 000 евро.

В июне 2021 года удалось собрать достаточно доказательств в связи с инкриминируемыми преступлениями и дело было передано в прокуратуру по налоговым таможенным делам для начала уголовного преследования.