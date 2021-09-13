ФОТО. Audi съехал с дороги и перевернулся: погиб водитель, пассажир госпитализирован

По сообщению пресс-центра Госполиции, утром 11 сентября на 11-м км дороги Резекне — Гулбене (волость Дрицану) съехал с проезжей части и перевернулся автомобиль Audi.

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От полученных травм на месте происшествия скончался водитель, пассажир, получивший травмы различной степени тяжести, доставлен в больницу.

Как отметили в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы, пострадавших пришлось освобождать при помощи гидравлических инструментов. Кроме того, спасатели отсоединили клеммы аккумулятора и привели в порядок проезжую часть.

Обстоятельства трагического происшествия будут установлены в ходе уголовного процесса.