ФОТО. Авария в Пурвциемсе: в ДТП пострадал один человек

В минувший вторник, 20 сентября, около 11.00 в Риге, на перекрестке улиц Илукстес и Дзелзавас произошла авария с участие с двух автомобилей.

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Как отмечают в пресс-центре Госполиции, водители смогли выбраться из своих авто еще до приезда Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Одному пострадавшему оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГПСС отключили клеммы аккумуляторов автомобилей и привели в порядок проезжую часть. В 11.45 спасатели завершили работы на месте происшествия.