ФОТО. Автомобиль на высокой скорости пробил стену и влетел в мебельный магазин

Ранним утром 17 июня в Екабпилсе произошло ЧП — водитель автомобиля Audi A6 на высокой скорости пробил стену и влетел в помещения мебельного магазина на ул. Намея.
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Обстоятельства происшествия, которое произошло около 05.00, устанавливаются. По предварительным данным, водитель госпитализирован.
Jēkabpils pic.twitter.com/9wV3jyZFNk— Nepareizais (@realNepareizais) June 17, 2023
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