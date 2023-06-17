ФОТО. Автомобиль на высокой скорости пробил стену и влетел в мебельный магазин
Foto: DELFI Aculiecinieks

Ранним утром 17 июня в Екабпилсе произошло ЧП — водитель автомобиля Audi A6 на высокой скорости пробил стену и влетел в помещения мебельного магазина на ул. Намея.

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Обстоятельства происшествия, которое произошло около 05.00, устанавливаются. По предварительным данным, водитель госпитализирован.

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