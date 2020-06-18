ФОТО: Автомобиль Volvo протаранил шесть машин в Иманте

В рижском районе Иманта вечером 18 июня автомобиль Volvo S80 протаранил несколько машин на обочине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ДТП произошло на бульваре Анниньмуйжас.

По разговорам очевидцев, пьяная молодая женщина на Volvo S80 пыталась оторваться от полицейской погони, не справилась с управлением и снесла несколько припаркованных машин. После этого, как рассказывают очевидцы, она попыталась сбежать пешком. За ней погнались и поймали во дворах.

Бульвар Анниньмуйжас в сторону Золитуде в данный момент перекрыт.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне сказала порталу Delfi, что, возможно, женщина не была пьяна, а почувствовала себя плохо. Сейчас ею занимаются медики.