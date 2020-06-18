ФОТО: Автомобиль Volvo протаранил шесть машин в Иманте
Foto: Diana Spiridovska

В рижском районе Иманта вечером 18 июня автомобиль Volvo S80 протаранил несколько машин на обочине.

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ДТП произошло на бульваре Анниньмуйжас.

По разговорам очевидцев, пьяная молодая женщина на Volvo S80 пыталась оторваться от полицейской погони, не справилась с управлением и снесла несколько припаркованных машин. После этого, как рассказывают очевидцы, она попыталась сбежать пешком. За ней погнались и поймали во дворах.

Бульвар Анниньмуйжас в сторону Золитуде в данный момент перекрыт.

Представитель Госполиции Криста Андерсоне сказала порталу Delfi, что, возможно, женщина не была пьяна, а почувствовала себя плохо. Сейчас ею занимаются медики.

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