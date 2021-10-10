ФОТО. Автомобиль врезался в витрину и въехал в игровой зал
Foto: F64

В воскресенье утром, в Лиепае, на ул. Ганибу произошло ЧП: автомобиль Renault Clio выбил витрину и въехал в игровой зал Fēnikss.

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Как отмечает "Курземес вардс", за рулем автомобиля находилась женщина, вместе с ней в салоне авто в момент аварии были ее супруг и ребенок. По предварительным данным, водитель спутала педали тормоза и газа.

Фото

К счастью, никто из членов семьи не пострадал. Серьезный ущерб причинен залу Fēnikss: выбита витрина, а также повреждены внутренние конструкции. Ведется разбирательство.

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