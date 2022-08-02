ФОТО. Беларусь: пограничники задержали гражданина Латвии с травматическим пистолетом

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, на КПП "Григоровщина" 29 июля полоцкие пограничники выявили травматический пистолет.
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Оружие находилось в перчаточном ящике автомобиля Mercedesс латвийскими госномерами, направлявшегося в Беларусь.
Владелец пистолета — гражданин Латвии — пояснил, что забыл его выложить перед поездкой за границу.
Оружие изъято и передано сотрудникам таможни. Начато разбирательство.
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