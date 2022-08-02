ФОТО. Беларусь: пограничники задержали гражданина Латвии с травматическим пистолетом
Foto: ГПК РБ

По данным Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, на КПП "Григоровщина" 29 июля полоцкие пограничники выявили травматический пистолет.

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Оружие находилось в перчаточном ящике автомобиля Mercedesс латвийскими госномерами, направлявшегося в Беларусь.

Владелец пистолета — гражданин Латвии — пояснил, что забыл его выложить перед поездкой за границу.

Оружие изъято и передано сотрудникам таможни. Начато разбирательство.

ФОТО. Беларусь: пограничники задержали гражданина Латвии с травматическим пистолетом
Foto: ГПК РБ
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