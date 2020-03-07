ФОТО: Без вести пропал 20-летний житель Гаркалнского края

В четверг, 5 марта, пропал житель поселка Аматниеки Гаркалнского края Кристерс Кугениекс (20 лет). Он вышел из дома в 06:00, его местонахождение остается неизвестным, сообщает Bezvests.lv.

Приметы: рост - 182 см, спортивное телосложение, волосы - короткие и темные.

У него с собой был ранец с надписью VANS и кошелек.

Кристерс Кугениекс был одет в синюю куртку, темные штаны, серые кроссовки, на голове - вязаная фиолетовая шапочка.

О его местонахождении просят сообщать в полицию по телефонам 67085980 или 110, а также в bezvests.lv - по телефону 22084084.