ФОТО. Без вести пропал пассажир автобуса Айнажи — Рига

Лимбажский участок Видземского регионального управления полиции разыскивает Зинтиса Саре (1972 г.р.), которого в последний раз видели вечером 8 марта, когда он садился на Айнажском автовокзале в автобус "Айнажи — Рига". Известно, что он вышел на остановке "Сигали" и пропал.

Его приметы: рост около 185 см, волосы короткие, седые. На левом виске горизонтальный шрам.

Был одет: синие джинсы, черные кроссовки, серая куртка. На голове была черная шапка с козырьком.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 26339769 или 110. Также можно обращаться в ближайший участок полиции.