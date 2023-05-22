ФОТО. Без вести пропал житель Кенгарагса

Участок полиции "Кенгарагс" разыскивает Андрея Дубкова, которого в последний раз видели 20 мая, когда он около 23.00 часов выходил из своего дома в Кенгарагсе.

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Мужчина упоминал, что собирается в Ильюциемс. У Андрея Дубкова могут быть проблемы со здоровьем.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие.

Был одет: белые шорты, зеленая рубашка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.