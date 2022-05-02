ФОТО. Без вести пропал житель Пардаугавы, полиция ведет розыск
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Земгале" Рижского регионального управления полиции разыскивает Станислава Орбита (1961 г.р.), которого в последний раз видели вечером 1 мая, на ул. Людвикя.

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В полиции пояснили, что у мужчины могут наблюдаться проблемы со здоровьем, он может не ориентироваться на местности.

Был одет: полосатая куртка с капюшоном, черные спортивные брюки, зеленые шерстяные носки, черная обувь, возможно, серая шапка. При себе была небольшая черная сумка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085984 или 110.

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