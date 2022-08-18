ФОТО. Без вести пропал житель Вецмилгрависа
Foto: Valsts policija

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Сергея Гома (1969 г.р.), которого в последний раз видели 13 августа, в 20.00, когда он выходил из своего дома на ул. Мелдру.

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Его приметы: рост 175 см, худой, волосы короткие, прямые.

На плече татуировка в виде трех церковных куполов, над ладонью татуировка в виде креста.

Был одет: синие джинсы. С собой была сумка черного цвета.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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