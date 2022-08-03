ФОТО. Без вести пропала 15-летняя школьница
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Лиепайский участок) разыскивает Беатe Балтавичу (2007 г. р.), которую в последний раз видели вечером 1 августа в Лиепае, на ул. Э. Тиссэ.

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Ее приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы средней длины, глаза темно-синие.

Была одета: голубые джинсы, серая майка, куртка цвета хаки, голубые кроссовки Nike.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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