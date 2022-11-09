ФОТО. Без вести пропала школьница из Вецмилгрависа

Зиемельский учсток Рижского регионального управления полиции разыскивает Ксению Косякову (2008 г.р.), которую в Риге в последний раз видели утром 5 ноября на ул. Мелидас.

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Ксения отправилась к подруге в Айзкраукле, а оттуда должна была 7 ноября поехать в Резекне, однако с тех пор от нее нет никаких известий.

Ее приметы: рост 180 см, худощавая, волосы средней длины.

Была одета: длинное зеленое пальто, черные леггинсы и светлая спортивная обувь.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.