ФОТО. Без вести пропала школьница из Вецмилгрависа

Зиемельский учсток Рижского регионального управления полиции разыскивает Ксению Косякову (2008 г.р.), которую в Риге в последний раз видели утром 5 ноября на ул. Мелидас.
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Ксения отправилась к подруге в Айзкраукле, а оттуда должна была 7 ноября поехать в Резекне, однако с тех пор от нее нет никаких известий.
Ее приметы: рост 180 см, худощавая, волосы средней длины.
Была одета: длинное зеленое пальто, черные леггинсы и светлая спортивная обувь.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110.
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