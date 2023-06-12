ФОТО. Без вести пропала жительница Пурвциемса; полиция ведет поиски

Рижское региональное управление полиции разыскивает Инару Подмостко (1955 г.р.), которую в последний раз видели 7 июня, когда она выходила из своего дома на ул. Дзелзавас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Возможно, женщина может находиться в Латгальском предместье Риги.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086678, 20269017 или 110.