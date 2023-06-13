ФОТО. Без вести пропала жительница Риги: ее не могут найти уже неделю

Госполиция разыскивает Наталью Щегол, которая 6 июня в последний раз выходила на связь с матерью и говорила, что она находится в районе Кишэзерса.
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Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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