ФОТО. Без вести пропала жительница Риги: ее не могут найти уже неделю
Foto: Valsts policija

Госполиция разыскивает Наталью Щегол, которая 6 июня в последний раз выходила на связь с матерью и говорила, что она находится в районе Кишэзерса.

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Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.

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