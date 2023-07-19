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Foto: 33C68DFB-964F-43FC-84F4-EA2E9A73F557

Необычную ситуацию пережили в минувший вторник очевидцы ДТП на улице Бривибас: водитель BMW врезался в стену здания, попутно снеся на своем пути светофор.

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Свидетели рассказали, что авария произошла около 17.00.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Foto: A2080A11-49CF-426E-B9AD-C1E3E2984F35
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