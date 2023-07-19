Необычную ситуацию пережили в минувший вторник очевидцы ДТП на улице Бривибас: водитель BMW врезался в стену здания, попутно снеся на своем пути светофор.
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Свидетели рассказали, что авария произошла около 17.00.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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