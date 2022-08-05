ФОТО. Болдерая: пьяный отец разделся в присутствии 3-летней дочки

Вечером 4 августа сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Болдераю: свидетельница сообщила, что на одной из остановок находится пьяный мужчина со своей 3-летней дочерью. По указанному адресу направился ближайший патруль Курземского управления РМП.

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К моменту прибытия полицейских вокруг отца с ребенком собрались несколько человек. Сотрудникам полиции он признался, что употреблял алкоголь, затем попытался встать, но оказался настолько пьян, что ему пришлось снова сесть.

Во время разговора с работника РМП отец с трудом вспомнил свои личные данные, а также не смог назвать данные дочки. К счастью, девочка рассказала полицейским, как ее зовут, поэтому удалось найти информацию о ее матери.

Как отмечают в РМП, мужчина отказался от проверки содержания в организме алкоголя и в присутствии ребенка стал материться, а затем публично спустил брюки, оголив органы.

Полиция приняла решение доставить хулигана на экспертизу на ул. Твайка, где у него, как и ожидалось, констатировали алкогольное опьянение. В свою очередь, девочку доставили и предали матери.

В отношении мужчины начаты два административных процесса: за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.