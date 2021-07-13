ФОТО: Буря в Даугавпилсе повалила минимум 30 деревьев

Вечером в понедельник из-за сильного ветра в Даугавпилсе упало минимум 30 деревьев, сообщил журналистам мэр города Андрей Элксниньш ("Согласие").

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Большая часть деревьев упала в центре, возле крепости и в Гривском районе. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий бури.

Первый вице-мэр Алексей Васильев (Русский союз Латвии) сказал, что за последние годы город проделал большую работу, спилив старые и опасные деревья. Он призвал жителей сообщать о деревьях, которые потенциально могут представлять опасность.

Латгальские спасатели получили 11 вызовов в связи с последствиями бури — все в Даугавпилсе. У четырехэтажного дома на улице Варшавас от крыши оторвалась конструкция и грозила упасть на прохожих, ее было необходимо ремонтировать. В четырех случаях нужно было очистить проезжую часть от упавших деревьев, в еще шести случаях деревья упали на машины, еще в одном случае надломившаяся ветка создавала риск для проходящих внизу прохожих.

Negaisa laikā vējš pie Daugavpils cietokšņa sagāzis vairākus kokus. pic.twitter.com/L0L7nrDfG2 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 12, 2021