ФОТО. Через границу не пропустили более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID

Cотрудники Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы с начала августа провели несколько проверок, в результате которых было изъято 548 000 контрабандных сигарет.

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По данным VID, 5 августа на железнодорожной станции "Индра" при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, в вагонах со щепой обнаружено 524 000 сигарет NZ Gold и Queen Superslims.

Двумя днями ранее на КПП "Силене" в ходе сканирования грузового автомобиля, въехавшего из Беларуси, таможенник нашли тайник, в котором перевозили 24 000 сигарет.

Материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения в Управление таможенно-налоговой полиции VID.

ФОТО. Через границу не пропустили более полумиллиона контрабандных сигарет
Foto: VID
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