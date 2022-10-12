ФОТО. Через границу пытались провезти контрабандные "Омепразол" "Цитрамон", "Димедрол" и друге лекарства

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (VID) во время проверки на латвийско-российской границе пресекли попытку провоза контрабандных медикаментов. Лекарства 20 видов в блистерах, тюбиках и флаконах были спрятаны в личных вещах дальнобойщика.

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По информации пресс-центра Службы госдоходов, 10 октября, при проверке грузовика, въехавшего с территории России на КПП "Терехово" таможенники обратили внимание на несколько пустых пачек от медикаментов. При более тщательном досмотре среди личных вещей водителя, а также в холодильнике сотрудники таможни обнаружили большое количество лекарственных препаратов.

Всего проверяющие изъяли 1500 капсул "Омепразола" и 5 580 таблеток "Панкреатина", "Тетрациклина", "Амоксицилина", "Цитрамона", "Димедрола", "Фурадонина", "Эринита" и др. Кроме того, у водителя нашли 13 тюбиков "Димесида" и "Ортофена". По факту незаконного перемещения медикаментов начат административный процесс.

Также таможенники изъяли 29 флаконов "Корвалола". Эти капли содержат фенобарбитал, который включен в III список контролируемых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Латвии — опасных психотропных веществ, которые могут быть использованы в злонамеренных целях. По данному факту Таможенно-налоговое управление Службы госдоходов начало уголовный процесс.

Foto: VID muitas pārvalde