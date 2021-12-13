ФОТО. Через российско-латвийскую границу не пропустили старинную саблю

Сотрудники таможенного поста "Убылинка" (российско-латвийская граница) пресекли незаконный вывоз стальной сабли XIX века.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления, во время контроля и осмотра салона автомобиля таможенники обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.

По результатам заключения эксперта Министерства Культуры РФ, предмет оказался "шашкой кавказской, изготовленной в конце 19 века" и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение.

Вывоз данного предмета разрешается только на основании разрешени Минкульта России.