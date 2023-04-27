ФОТО. Через российскую границу не пропустили шесть собак из Латвии
Foto: Россельхознадзор по Псковской обл.

Шесть собак, которых пытались вывезти в Россию, были отправлены обратно в Лухамаа из погранперехода Шумилкино.

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Как отмечает пресс-центр Россельхознадзора по Псковской области,инспектор констатировал, что у человека, который хотел ввезти шесть собак из Латвии через Эстонию в Россию, не было необходимого разрешения.

С 2010 года ввоз пушных зверей, кроликов, собак и кошек из Евросоюза в Россию возможен только на основании разрешения Россельхознадзора.

Поскольку такое разрешение на шесть собак из Латвии перевозчику не выдавалось, животные были отправлены обратно в Эстонию тем же путем, которым прибыли.

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