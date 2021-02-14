ФОТО. ЧП на границе: у дальнобойщика изъяли 12 кг нелегальной косметики
Foto: СЗТУ

На российско-латвийской границе остановлен грузовой автомобиль с коробками нелегальной парфюмерии. Об этом сообщает пресс-центр Северо-западного управления таможни.

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Товар обнаружили на таможенном посту "Бурачки" при осмотре автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Таможенный досмотр выявил в кабине тягача незадекларированный товар — 260 флаконов незадекларированных отдушек и парфюмерных композиций.

Водитель транспортного средства международной перевозки не подал пассажирскую таможенную декларацию и не сообщил сотрудникам таможни о ввозе принадлежащего ему товара. Общий вес незадекларированного товара превысил 12 килограммов.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении.

ФОТО. ЧП на границе: у дальнобойщика изъяли 12 кг нелегальной косметики
Foto: СЗТУ
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