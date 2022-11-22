ФОТО. ЧП на границе: у граждан Молдовы и России изъяли 195 000 евро наличными

Сотрудники Управления таможни Службы госдоходов (VID) во время проверки на КПП "Гребнево" предотвратили две попытки провоза крупных денежных средств наличными. В одном случае в Латвию пытались ввезти 50 400 евро, в другом — вывезти из ЕС 144 610 евро.

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По данным VID, 19 ноября при проверке въехавшего из России микроавтобуса таможенники спросили у водителя и пассажиров, не провозят ли они товары, которые необходимо задекларировать, а также крупные денежные суммы. Один из граждан Молдовы пояснил, что у него при себе 5 000 евро и 25 000 российских рублей наличными. Однако при проверке личных вещей работники таможни нашли в сумке гражданина еще 45 000 евро. Таким образом через границу ЕС иностранец провозил 50 408 евро.

Кроме того, 17 ноября таможенники проверяли на КПП "Гребнево" автомобиль с немецкими номерами, водитель которого направлялся в Россию. Днем ранее в распоряжение сотрудников латвийской таможни поступила информация о том, что днем ранее это транспортное средство пыталось пересечь границу через КПП "Терехово", а у водителя при себе было почти 9 000 евро наличными, поэтому ему соответствии с законодательством ЕС запретили пересекать границу. В этой связи было решено пригласить кинолога с собакой, обученной поиску наличных денег.

Лишь после того, как машину отправили на тщательный досмотр, гражданка России призналась, что перевозит около 140 000 евро наличными. Всего же у нее нашли 144 610 евро.

По обоим случаям начаты процессы, а материалы дел переданы Управлению таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов. По обоим фактам начаты уголовные процессы.

Служба госдоходов напоминает, что при пересечении государственной границы Латвийской Республики (как на въезде, так и на выезде) в местах, где она является также внешней границей ЕС, любое лицо обязано задекларировать наличные деньги в размере 10 000 евро и более.

Физическое лицо должно письменно заполнить декларацию, подтвердить подписью достоверность указанных в ней сведений и представить ее должностному лицу таможенного органа при пересечении внешней границы страны.

Foto: VID muitas pārvalde

Foto: VID muitas pārvalde



