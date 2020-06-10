ФОТО. ЧП на границе: в вагоне с удобрениями нашли контрабандный груз
Foto: СЗТУ

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза сигарет в Латвию. Об этом сообщает пресс-центр Северо-Западного таможенного управления РФ.

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При проверке на станции "Скангали" (российско-латвийская граница) в железнодорожном вагоне, под азотно-фосфорным минеральным удобрением обнаружили 13 нестандартных упаковок, запечатанных в черную полимерную пленку. В упаковках таможенники нашли 975 блоков сигарет с белорусскими акцизными марками.

Сигареты изъяты, по делу ведется следствие.

ФОТО. ЧП на границе: в вагоне с удобрениями нашли контрабандный груз
Foto: СЗТУ
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