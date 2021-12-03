ФОТО. ЧП в аэропорту "Рига": из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет airBaltic, аэропорт закрыт до 15.00
Foto: Privātais arhīvs

В международном аэропорту "Рига" в пятницу около полудня произошло ЧП: из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма. Из-за происшествия аэропорт закрыли до 15.00 для вылетов и посадок. Cамолеты переправляются в Вильнюс и Таллинн.

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Как отмечают в пресс-службе аэропорта, в настоящее время рулежная дорожка — часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов — закрыта.

На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. По информации с сайта аэропорта, ЧП произошло с рейсом BT102, вылетевшим из Стокгольма в 11.05 и совершившим посадку в Риге в 11.52.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", — сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.

Свидетелем ЧП стал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об инциденте в Twitter. В момент происшествия министр находился в самолете.

"Спасибо персоналу airBaltic, аэропорту, спасателям и СНМП за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", — написал глава внешнеполитического ведомства.


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airBaltic Аэропорт "Рига" Рига Стокгольм Эдгарс Ринкевич
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