ФОТО. ЧП в аэропорту "Рига": из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет airBaltic, аэропорт закрыт до 18.00
Foto: Privātais arhīvs

В международном аэропорту "Рига" в пятницу около полудня произошло ЧП: из-за плохой видимости с рулежной дорожки съехал самолет Airbus A220-300, возвращавшийся из Стокгольма. Из-за происшествия аэропорт закрыли до 18.00 для вылетов и посадок. Cамолеты переправляются в Вильнюс и Таллинн.

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Как отмечают в пресс-службе аэропорта, в настоящее время рулежная дорожка — часть летного поля аэродрома, соединяющая между собой элементы летного поля, специально подготовленная и предназначенная для руления и буксировки воздушных судов — закрыта.

На месте происшествия работают ответственные службы и представители авиакомпании. По информации с сайта аэропорта, ЧП произошло с рейсом BT102, вылетевшим из Стокгольма в 11.05 и совершившим посадку в Риге в 11.52.

Из-за метели аэродром Рижского аэропорта будет закрыт до 18:00, а не до 17:00, как планировалось ранее. Об этом агентству LETA сообщила представительница аэропорта Илзе Сална.

Самолет доставили на стоянку, а службы аэропорта проверяют взлетно-посадочную полосу и приводят в порядок место происшествия для безопасного возобновления полетов.

"Ни один пассажир в результате ЧП не получил ранений, и все 44 пассажира в полной безопасности доставлены в терминал аэропорта. В свою очередь, самолет доставлен в ангар для дальнейшей проверки", — сообщила представитель airBaltic Алиса Бетхере.

Свидетелем ЧП стал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщивший об инциденте в Twitter. В момент происшествия министр находился в самолете.

"Спасибо персоналу airBaltic, аэропорту, спасателям и СНМП за быстрое реагирование, спокойствие и профессионализм. Насколько я понимаю, ничего серьезного ни с кем не произошло", — написал глава внешнеполитического ведомства.

Как сообщили порталу Delfi пассажиры рейса 8085 авиакомпании Ryanair, совершавшего полет по маршруту Брюссель — Рига, из-за ЧП в аэропорту "Рига" самолет перенаправили в Вильнюс. Оттуда пассажиров доставят в Латвию на автобусе.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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airBaltic Аэропорт "Рига" Рига Стокгольм Эдгарс Ринкевич
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