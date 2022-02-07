ФОТО. ЧП в Лиепае: на берег моря выбросило фрагмент советской торпеды времен Второй мировой войны

В понедельник, в Лиепае на берег моря был выброшен фрагмент советской торпеды времен Второй мировой войны. Как отмечает "Курземес вардс", с учетом того, что сезон бурь и ветров еще не завершился, море может продолжить выбрасывать на берег и другие опасные предметы.
Фрагмент торпеды напротив Южных фортов был выловлен при сотрудничестве нескольких служб.
"Это чудо, что при таких зимних бурях только сейчас море выбросило на берег нечто подобное", — сообщил старший оператор отделения нейтрализации невзорвавшейся амуниции Андрис Слайдиньш.
По его словам, часть двигателя от этой торпеды отделилась совсем недавно, поскольку место отделения совсем свежее, то и часть двигателя можно ожидать вскоре в каком-нибудь другом месте.
Из фрагмента торпеды будет выпущен воздух, затем она будет использоваться во время процесса обучения будущих военных водолазов.