ФОТО. ЧП в Рижском свободном порту: в контейнере нашли 10 млн. сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке контейнера на территории Рижского свободного порта обнаружили 10 миллионов контрабандных сигарет.

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Как отмечают в пресс-центре VID, контрабанду нашли с помощью сканирования в ходе тщательного досмотра контейнера, в котором, согласно накладным, перевозили садовую мебель. Груз направлялся в Россию.

Всего таможенники нашли и изъяли 7 миллионов сигарет Napoli red и 3 миллиона сигарет Napoli Blue без акцизных марок. По предварительным данным, общая сумма неуплаченных налогов за сигареты составляет более 1,6 млн. евро.

Foto: VID

Foto: VID