ФОТО. Дальнобойщики прятали контрабанду в рефрижераторных установках машин

На таможенном посту "Убылинка" (российско-латвийская граница) псковские таможенники нашли в дух транспортных средствах сокрытые от таможенного контроля сигареты.
По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, гражданин Чехии разместил под приборной панелью и в рефрижераторной установке полуприцепа 601 пачку белорусских сигарет.
Днем ранее в технологическом отделении рефрижераторной установки грузовика россиянин спрятал 600 пачек сигарет производства РФ.
В отношении водителей возбуждены дела об административных нарушениях.