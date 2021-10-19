ФОТО. Дальнобойщики прятали контрабанду в рефрижераторных установках машин
Foto: СЗТУ

На таможенном посту "Убылинка" (российско-латвийская граница) псковские таможенники нашли в дух транспортных средствах сокрытые от таможенного контроля сигареты.

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По данным пресс-центра Северо-Западного управления таможни, гражданин Чехии разместил под приборной панелью и в рефрижераторной установке полуприцепа 601 пачку белорусских сигарет.

Днем ранее в технологическом отделении рефрижераторной установки грузовика россиянин спрятал 600 пачек сигарет производства РФ.

В отношении водителей возбуждены дела об административных нарушениях.

ФОТО. Дальнобойщики прятали контрабанду в рефрижераторных установках машин
Foto: СЗТУ
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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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