ФОТО. Дело о ферме по выращиванию марихуаны направлено в прокуратуру

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) завершило расследование по делу о незаконном выращивании марихуаны в крупных количествах. Материалы дела переданы в прокуратуру.

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Как уже сообщалось ранее, 30 июня в рамках уголовного процесса сотрудники Уголовной полиции Кулдигского участка провели обыски по местам жительства и в автомобилях, принадлежащих двум лицам. В одном из домов полицейские обнаружили теплицу, в которой выращивали более 70 кустов марихуаны.

Известно, что оба подозреваемых ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка. Также они согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину в содеянном.