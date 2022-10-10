ФОТО. Дело о ферме по выращиванию марихуаны направлено в прокуратуру
Foto: Valsts policija

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) завершило расследование по делу о незаконном выращивании марихуаны в крупных количествах. Материалы дела переданы в прокуратуру.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как уже сообщалось ранее, 30 июня в рамках уголовного процесса сотрудники Уголовной полиции Кулдигского участка провели обыски по местам жительства и в автомобилях, принадлежащих двум лицам. В одном из домов полицейские обнаружили теплицу, в которой выращивали более 70 кустов марихуаны.

Известно, что оба подозреваемых ранее не попадали в поле зрения органов правопорядка. Также они согласились сотрудничать со следствием и признали свою вину в содеянном.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio
Iedvesmai