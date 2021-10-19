ФОТО. Дело о крупнейшей в истории Латвии контрабанде кокаина передано в суд
Foto: Valsts policija

Прокуратура передала в суд по экономическим делам материалы дела о крупнейшей в истории Латвии контрабанде наркотическим веществ, так называемое "Кокнесское кокаиновое дело".

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По информации суда, в рамках дела несколько лиц обвиняются в организованной контрабанде через границу Латвии 1758 кг кокаина в грузе бананов. Преступление был совершено в группе.

Напомним, в январе 2019 года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержали в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов (2 197 725 граммов) кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. В Латвии по делу были задержаны пять человек.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.

Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. Изъятый товар не предназначался для распространения на территории Латвии.

Зимой 2020 года Госполиция в условиях повышенной безопасности и при содействии антитеррористического отряда Omega провела операцию по уничтожению кокаина.

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LETA

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LETA
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