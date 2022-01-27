ФОТО. Дело о незаконной реализации алкоголя: полиция изъяла почти 12 000 бутылок водки, виски и вина

Госполиция завершила расследование дела о незаконном хранении, перемещении и реализации алкогольных напитков в крупных размерах. Государству таким образом был нанесен ущерб в размере 47 000 евро. Уголовный процесс по этому делу был начат Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) 22 октября 2021 года. В рамках расследования полиция задержала пятерых подозреваемых.

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В ходе следствия было установлено, что принадлежащие двум предприятиям алкогольные напитки летом и осенью 2020 года вывозились с таможенных складов в Латвии в легальные места хранения в Германии и Дании, однако алкоголь не был доставлены в места, указанные в сопроводительных документах, т. к. его вывезли в нелегальные места хранения на территории Латвии.

Далее спиртные напитки без акцизных марок нелегально реализовывались в Латвии: в Риге, а также в других городах. В рамках начатого расследования полиция провела санкционированные обыски, в ходе которых стражи порядка обнаружили незаконно хранящиеся водку, вино и виски. Всего изъято 11 799 бутылок алкоголя без акцизных марок ЛР.

Сотрудники УБОП установили также организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной деятельностью. В нее входили пяеро граждан Латвии: фактический владелец фирмы (1970 г.р.), его помощники в организации схемы — мужчины 1973 и 1978 г.р., а также два водителя 1964 и 1970 г.р.

Материалы уголовного процесса переданы в прокуратуру.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



