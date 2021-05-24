ФОТО. Дело о зарплатах "в конвертах": в фирме изъяли деньги и нашли черную бухгалтерию
Foto: VID

Сотрудники Управления Налогово-таможенной Службы госдоходов (VID) полиции в апреле начали уголовный процесс о выплате на предприятии зарплат "в конвертах". Известно, что фирма, попавшая в поле зрения VID, занималась ремонтом и обслуживанием лодок и кораблей.

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В рамках начатого уголовного процесса в мае 2021 года было проведено 13 обысков в Риге, включая помещения предприятия, квартиры и автомобили. В ходе обысков изъято 7000 евро наличными, списки выплат зарплаты, а также другие важные вещественные доказательства.

Установлено, что в период с 2020 года по май 2021 года в бухгалтерских отчетах не в полном объеме отображались выплаченные сотрудникам зарплаты. Также в ведомостях не учитывали наличность, которую выплачивали работникам в качестве зарплаты. Таким образом государству был причинен ущерб в виде неуплаченных налогов.

Следствие по делу продолжается.

ФОТО. Дело о зарплатах "в конвертах": в фирме изъяли деньги и нашли черную бухгалтерию
Foto: VID
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