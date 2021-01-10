ФОТО. ДТП на Via Baltica: c трассы съехали фуры из Латвии и Эстонии, один пострадавший госпитализирован
Foto: DELFI.lt

В минувшую пятницу движение по автомагистрали Via Baltica в районе Трускавы (Литва) было на несколько часов парализовано: с проезжей части съехали две фуры, один человек получил в аварии ранения.

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По предварительным данным, 40-летний дальнобойщик из Латвии, который управлял тягачом, начал резко тормозить, пытаясь избежать столкновения с ехавшим в том же направлении автомобилем. Однако скользкое дорожное покрытие сделало прицеп фуры неуправляемым, и машина съехала с дороги.

Ехавший в это время по встречной полосе гражданин Эстонии (1965 г.р.), также управлявший грузовым автомобилем, увидев, как перед ним на дороге заносит фуру, начал резко тормозить, чтобы избежать столкновения, после чего его тягач также выехал на обочину.

По данным полиции, в результате дорожного инцидента один человек получил ранения и был доставлен в больницу. Движение по трассе Via Baltica в районе Трускавы (между Кедайняй и Паневежисом) на несколько часов было полностью закрыто.

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