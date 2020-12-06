ФОТО. ДТП в Пурвциемсе: на перекрестке столкнулись три машины

В воскресенье, около 14.40 в Риге, на пересечении улиц Дзелзавас и Гунара Астрас произошла авария с участием трех машин: Volvo, Daihatsu и Honda.

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По свидетельству очевидцев, на место происшествия прибыло две бригады Службы неотложной медицинской помощи. Как пояснили порталу Delfi в пресс-службе Госполиции, пострадавшие от госпитализации отказались.

Обстоятельства ДТП выясняются, в 16.00 на месте происшествия продолжала работать полиция. Из-за аварии движение по перекрестку некоторое время оказалось затруднено.

Foto: Aculiecinieka foto

Foto: Aculiecinieka foto