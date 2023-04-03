ФОТО. ДТП в Риге: в результате столкновения один автомобиль перевернулся на крышу

В понедельник, 3 апреля, около 11.00, в Риге, на перекрестке улиц Яня Асара и Артилерияс столкнулись три легковых автомобиля: Volvo, Fiat и Suzuki.
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По предварительным данным, водитель, находившаяся за рулем Volvo, проигнорировала требования знака "Уступите дорогу!", в результате чего ее автомобиль столкнулся сначала с Fiat, а тот, в свою очередь, с Suzuki.
В результате ДТП водитель Fiat получил телесные повреждения. В службе неотложной медицинской помощи отметили, что у него констатированы травмы средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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