ФОТО. Эстония: в трагическом ДТП с участием грузовика из Латвии погиб человек
Foto: rus.delfi.ee

В понедельник, в 13.05, на 181-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла трагическая авария, в результате которой погиб один человек, а еще трое получили травмы.

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ДТП произошло в волости Хяэдемеэсте. По предварительным данным, авария произошла с участием трех грузовиков и одного легкового автомобиля.

Скорая помощь доставила в больницу одного из водителей грузовых автомобилей, двое других водителей не пострадали.

Все водители, участвовавшие в этом ДТП, в том числе погибший мужчина, — иностранцы. По имеющейся сейчас информации, в транспортных средствах пассажиров не было.

Транспортный департамент Эстонии отметил, что движение на отрезке шоссе со 167 по 192 километры на несколько часов было перекрыто.

На время ликвидации последствий аварии автомобили отправляются в объезд по маршруту Раннаметса — Икла.

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