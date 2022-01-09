ФОТО. Эстония: в тяжелой аварии на скользкой дороге пострадала гражданка Латвии

В минувшую субботу, около 17.30, под Вильянди (Эстония), на 32-м километре Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в волости Пыхья-Сакала в деревне Мудисте произошло тяжелое ДТП: столкнулись латвийский фургон Ford и автомобиль Volvo. Об этом сообщило издание rus.postimees со ссылкой на региональную газету Sakala.

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Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

Пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк рассказал, что по предварительным данным, на скользкой дороге Ford с латвийскими номерами попал в боковое скольжение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим навстречу Volvo.

Скорая помощь доставила сидевшую за рулем Ford 62-летнюю женщину в больницу для проверки состояния здоровья. Вместе с ней в машине находился 15-летний молодой человек, он не пострадал. В Volvo был только 31-летний водитель, он тоже не пострадал.

Полиция напоминает, что сейчас водителям надо считаться с зимними дорожными условиями, поэтому запасаться временем, держать дистанцию, осторожно делать маневры и при необходимости ехать медленнее максимально разрешенной скорости.

Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia

Foto: Kenno Soo/Ekspress Meedia



