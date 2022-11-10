ФОТО. Германия: в фуре из Латвии нашли более 10 миллионов контрабандных сигарет
Foto: Zoll.de

Сотрудники федеральной таможни Германии изъяли более десяти миллионов контрабандных сигарет. По словам официальных лиц, сигареты были обнаружены на прошлой неделе во время плановой проверки в порту Травемюнде.

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Контрабанду нашли в прицепе фуры, прибывшей из Латвии на пароме. Водитель грузовика задекларировал на таможне, что он везет партию торфа.

По словам представителя таможни Штефана Мейнса, ущерб, причиненный государству в качестве не уплаченных за акцизный товар налогов, составляет около 1,9 млн евро.

В настоящее время Гамбургское таможенное следственное управление, расположенное в Киле, расследует происхождение контрабандных сигарет и получателей, которые, как предполагается, находятся в Западной Европе.

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