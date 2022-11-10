ФОТО. Германия: в фуре из Латвии нашли более 10 миллионов контрабандных сигарет

Сотрудники федеральной таможни Германии изъяли более десяти миллионов контрабандных сигарет. По словам официальных лиц, сигареты были обнаружены на прошлой неделе во время плановой проверки в порту Травемюнде.

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Контрабанду нашли в прицепе фуры, прибывшей из Латвии на пароме. Водитель грузовика задекларировал на таможне, что он везет партию торфа.

По словам представителя таможни Штефана Мейнса, ущерб, причиненный государству в качестве не уплаченных за акцизный товар налогов, составляет около 1,9 млн евро.

В настоящее время Гамбургское таможенное следственное управление, расположенное в Киле, расследует происхождение контрабандных сигарет и получателей, которые, как предполагается, находятся в Западной Европе.