ФОТО. Госслужба окружающей среды приостановила деятельность нелегального автосервиса
Foto: VVD

Госслужба окружающей среды (VVD) издала распоряжение
приостановить деятельность нелегального автосервиса SIA Bramaņa auto в Балдоне. В ходе проверки было установлено, что автомастерская работает без необходимого разрешения VVD.

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Решение о приостановке хозяйственной деятельности автосервиса было принято на основании констатированных инспекторами рисков возможного ущерба окружающей среде. Кроме того, работа автомастерской может мешать местным жителям и негативно влиять на качество их жизни, а также здоровье.

Поскольку автосервис расположен в районе, где, согласно муниципальному плану использования территории, такая деятельность не разрешена, предприятия не могут получить соответствующее разрешение от Госслужбы окружающей среды.

Расположенная в Кекавском крае автомастерская попала в поле зрения ведомства в октябре текущего года. Осенью в Латвии проводилась кампания по выявлению опасных объектов на территориях с повышенным риском деградации. За время проверки инспекторы навестили 100 объектов.

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